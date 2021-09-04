Comment nettoyer un tapis de yoga en 7 étapes rapides
Entretien des produits
Nettoyer correctement ton tapis de yoga te prendra seulement quelques minutes et nécessite des produits de nettoyage que tu dois probablement déjà avoir à la maison.
Matériel
- Liquide vaisselle doux
- Eau chaude
Outils
- Pulvérisateur (optionnel)
- Gant de toilette
Rien de tel qu'un tapis de yoga propre pour une séance de yoga sous le signe du renouveau. Un tapis de yoga régulièrement et correctement nettoyé est plus résistant et hygiénique. Nettoyer correctement ton tapis de yoga Nike te prendra seulement quelques minutes et nécessite des ingrédients que tu dois probablement déjà avoir à la maison.
Après ton prochain savasana, nettoie ton tapis de yoga en profondeur pour prolonger sa durée de vie.
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Comment nettoyer un tapis de yoga
1.Lis les instructions d'entretien
Dès que tu obtiens ton tapis de yoga, jette un œil aux instructions d'entretien sur l'étiquette. Beaucoup de techniques de nettoyage (comme le lavage à la machine ou l'utilisation de produits chimiques agressifs tels que l'eau de javel ou l'alcool) ne conviennent pas à ton tapis de yoga.
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2.Utilise un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle doux
Mélange de l'eau chaude et deux à quatre gouttes de liquide vaisselle doux pour créer un produit de nettoyage pour ton tapis. Tu peux utiliser un bol ou un pulvérisateur, selon ce que tu trouves chez toi. Le liquide vaisselle doux combat les huiles naturelles et la saleté sans abîmer le tapis de yoga, contrairement à l'alcool, l'eau de javel ou même le vinaigre.
3.Applique la solution nettoyante sur le tapis
Évite de trop en mettre sur le tapis de yoga, que tu utilises un pulvérisateur ou un chiffon trempé dans l'eau savonneuse. L'excès d'eau risque de s'infiltrer dans le tapis, ce qui en ferait un terrain propice à la moisissure. Une simple vaporisation ou une fine couche de produit suffit.
4.Utilise un chiffon doux
Effectue des mouvements circulaires pour essuyer tout le tapis avec un gant de toilette. Insiste sur les zones que tes mains et tes pieds touchent le plus. Pour un tapis de yoga propre même enroulé, nettoie-le des deux côtés (mais, on n'y est pas encore !).
5.Retire les résidus de liquide vaisselle
Rince le chiffon utilisé et essuie à nouveau ton tapis. L'objectif est de retirer les résidus de liquide vaisselle pour que ton tapis ne soit ni glissant ni collant la prochaine fois que tu l'utiliseras.
6.Laisse-le sécher à l'air libre
Fais sécher ton tapis dans un endroit bien aéré avant de l'enrouler à nouveau. Tu peux le suspendre dehors, tant qu'il n'est pas en plein soleil.
7.Range-le correctement
N'enroule pas ton tapis de yoga s'il n'est pas complètement sec. Pour avoir un tapis bien plat à ta prochaine séance, enroule-le en prenant soin de mettre le côté en contact avec le sol à l'intérieur. Range-le dans un endroit à l'abri du soleil et dont la température ne dépasse pas les 50 °C (120 °F).
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Questions fréquemment posées
À quelle fréquence dois-je laver mon tapis de yoga ?
Pour un tapis de yoga comme neuf, nettoie-le après chaque utilisation (surtout si tu aimes les séances de HIIT ou de hot yoga, où transpiration et vigueur sont de mise).
Quelle est la meilleure solution nettoyante pour un tapis de yoga ?
Mélange de l'eau chaude et quelques gouttes de liquide-vaisselle. D'autres produits, comme l'alcool ou l'eau de javel, risquent de l'abîmer avec le temps.
Est-ce que je peux laver un tapis de yoga en machine ?
Ne passe pas ton tapis de yoga en machine et évite de le plonger dans l'eau. Mélange plutôt de l'eau chaude et un savon doux dans un pulvérisateur ou dans un bol, et utilise un chiffon doux pour essuyer ton tapis.
Comment nettoyer un tapis de yoga quand je ne suis pas chez moi ?
Si tu souhaites nettoyer rapidement ton tapis après ton cours en salle, pense à mettre ton vaporisateur dans ton sac de sport. Un pulvérisateur compact contenant de l'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle doux fera parfaitement l'affaire. Essuie ensuite ton tapis avec une serviette propre. Assure-toi simplement de le dérouler en rentrant chez toi, pour qu'il sèche complètement.
Rédaction : Jessica Murri