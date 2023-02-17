Comment trouver sa taille de pantalon Nike pour femme

Guide d'achat

Dans ce guide, tu découvriras comment prendre tes mensurations pour déterminer ta taille de pantalon Nike pour femme.

Dernière mise à jour : 1 mai 2023
7 min. de lecture
Comment mesurer sa taille de pantalon Nike pour femme

Porter un pantalon bien ajusté est essentiel pour un confort au quotidien, aussi bien pour travailler que pour aller courir quelques kilomètres, jouer au tennis ou même lézarder dans un canapé. Dans ce guide des tailles, tu apprendras à mesurer ton tour de taille et de hanches pour connaître ta taille de pantalon Nike pour femme.

Une fois que tu connaitras ta taille de pantalon, tu pourras plus facilement découvrir différents styles et coupes et ainsi trouver la coupe idéale pour toi. Lis la suite pour connaître tes mensurations et choisir la coupe parfaitement adaptée à ta silhouette et à ton style.

(Contenu apparenté : Comment trouver ta taille de brassière de sport Nike ?)

Voir les pantalons Nike pour femme

Comment trouver sa taille de pantalon pour femme

Utilise un mètre ruban souple pour prendre tes mensurations, en suivant les instructions ci-dessous. Remarque : pour prendre tes mensurations, nous te conseillons de porter des vêtements près du corps, ni volumineux, ni amples, afin d'obtenir les mesures les plus précises possibles.

Mesure ton tour de taille

  • Mesure ton tour de taille, Comment mesurer sa taille de pantalon Nike pour femme , slide 1 of 4

    1. Place-toi debout devant un miroir, les pieds écartés largeur de hanches. Penche-toi sur le côté et repère un creux naturel dans le buste. C'est ce que l'on appelle la taille naturelle.

  • Mesure ton tour de taille, Comment mesurer sa taille de pantalon Nike pour femme , slide 2 of 4

    2. En partant de ce creux, enroule le mètre ruban autour de ta taille, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintiens le mètre ruban parallèle au sol.

  • Mesure ton tour de taille, Comment mesurer sa taille de pantalon Nike pour femme , slide 3 of 4

    3. Maintiens une des extrémités du mètre ruban à la taille et recouvre-la avec l'autre côté. Ajuste bien le ruban : il doit épouser ta peau, mais sans appuyer dessus.

Mesure ton tour de hanches

  • Mesure ton tour de hanches, Comment mesurer sa taille de pantalon Nike pour femme , slide 1 of 4

    1. Place-toi debout, tête haute devant un miroir, les pieds écartés largeur de hanches.

  • Mesure ton tour de hanches, Comment mesurer sa taille de pantalon Nike pour femme , slide 2 of 4

    2. Avec le mètre ruban, fais le tour de la partie la plus large de tes hanches (généralement, au niveau des fesses), dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintiens le ruban toujours parallèle au sol (la plupart du temps, le tour de hanches se situe entre 18 et 23 cm sous ta taille naturelle).

  • Mesure ton tour de hanches, Comment mesurer sa taille de pantalon Nike pour femme , slide 3 of 4

    3. Maintiens une des extrémités du mètre ruban et recouvre-la avec l'autre côté. Ajuste bien le ruban : il doit épouser ta peau, mais sans appuyer dessus.

Trouve ta taille de bas Nike

Maintenant que tu connais ton tour de taille et ton tour de hanches, consulte le guide des tailles de bas Nike pour Femme pour déterminer ta taille de pantalon Nike.

Ma taille influe-t-elle sur ma taille de pantalon ?

Certains modèles de pantalons Nike pour femme sont proposés en modèle court et long : la longueur du vêtement (appelée la longueur d'entrejambe), de la couture située en haut de l'entrejambe à l'ourlet, est plus courte ou plus longue que la longueur standard.

Comment savoir s'il te faut un pantalon court ou long :

  • Bas courts : conçus pour les personnes mesurant 1,63 m et moins. Par rapport aux pantalons Nike pour femme de longueur standard, la longueur d'entrejambe est raccourcie de 5 cm et la taille de 1 cm.
  • Bas longs : conçus pour les femmes mesurant entre 1,73 et 1,83 m. Par rapport aux pantalons Nike pour femme de longueur standard, la longueur d'entrejambe est rallongée de 5 cm et la taille de 1,5 cm.

Cependant, il est important de noter que certains styles varient selon la longueur d'entrejambe. Vérifie attentivement chacune des pages produits avant d'effectuer un achat.

Conseil : si tu souhaites acheter un legging qui n'est pas disponible en taille courte, opte pour un legging 7/8.

(Contenu apparenté : Les meilleurs leggings d'entraînement Nike pour femme)

La taille au-dessus ou la taille en dessous ?

Si tes mensurations sont à cheval entre deux tailles, choisis la taille en dessous pour une coupe plus ajustée ou la taille au-dessus si tu recherches une coupe plus ample.

Si ton tour de taille et ton tour de hanches correspondent à deux tailles différentes, choisis la taille la plus proche de ton tour de hanches.

Les guides des tailles Nike recommandent une taille en fonction des mensurations d'une personne. Néanmoins, la coupe reste subjective. En effet, deux personnes possédant les mêmes mensurations peuvent rechercher une coupe différente pour un même vêtement. Lis la suite pour en savoir plus sur les différentes coupes.

Quelle coupe choisir pour mes pantalons ?

Lorsque tu recherches un pantalon sur nike.com ou dans la Nike App, tu peux obtenir des informations sur la coupe d'un produit en consultant la section Taille et coupe de la page produit. Cette section donne des précisions sur la coupe d'un vêtement : la taille portée par le modèle sur les photos, la longueur d'entrejambe et autres indications.

Selon la manière, le lieu et le moment où tu porteras tel ou tel pantalon, tu préfèreras une certaine coupe ou une autre. Par exemple, pour une tenue décontractée et confortable, tu peux opter pour un pantalon de survêtement oversize. Pour ta séance de yoga ou ton cours de golf, un pantalon à coupe slim sera plus adapté. Bien que tu portes la même taille dans chaque modèle, la coupe exacte est conçue pour varier selon les styles.

La collection de vêtements Nike pour femme propose des pantalons de survêtement en Fleece, des pantalons cargo, des survêtements de running, des leggings d'entraînement et bien plus encore. Le tout dans cinq coupes différentes : standard, ample, oversize, slim et ajustée. Lis la suite pour en savoir plus sur chaque coupe.

Découvrir les pantalons pour Femme par coupe

  1. Pantalons coupe ajustée

    Articles dans cette catégorie     : leggings, pantalons de training, Nike Sportswear

    Quand les porter : pour l'entraînement, le sport, le repos et comme première couche à superposer

    Sensation : confortable et ajustée

  2. Pantalons coupe slim

    Articles dans cette catégorie :     survêtements, leggings, pantalons en Fleece, pantalons de running, pantalons de tennis, pantalons de golf, pantalons de football

    Quand les porter : pour jouer au golf, au tennis, au football, pour le running et l'entraînement

    Sensation : profilée et ajustée

  3. Pantalons coupe standard

    Articles dans cette catégorie :     survêtements, pantalons de training, pantalons en Fleece, pantalons amples, pantalons cargo, pantalons de golf, pantalons de football, pantalons de randonnée, pantalons de tennis

    Quand les porter : pour jouer au golf, au tennis, au football, pour la randonnée, l'entraînement, le sport, le quotidien, le repos

    Sensation : classique et facile à porter

  4. Pantalons coupe ample

    Articles dans cette catégorie :     survêtements, pantalons en Fleece, pantalons cargo, pantalons de basketball, pantalons de running, pantalons amples

    Quand les porter : pour jouer au basket, se reposer, pour le quotidien et le running

    Sensation : ample et décontractée

  5. Pantalons coupe oversize

    Articles dans cette catégorie :     survêtements, pantalons en Fleece, pantalons cargo, pantalons amples

    Quand les porter : pour le quotidien, l'entraînement, le sport, le repos et pour la superposition

    Sensation : surdimensionnée et ample

Rédaction : Julia Sullivan

Date de première publication : 17 février 2023

Articles associés

  • Les meilleurs survêtements Nike pour homme et femme

    Guide d'achat

    Les meilleurs pantalons de jogging Nike pour homme et femme

  • Les meilleurs pantalons de yoga Nike pour femme

    Guide d'achat

    Les 7 meilleurs pantalons Nike Yoga à acheter

  • Comment s'habiller pour un match de baseball : cinq idées de tenues que tu vas adorer

    Conseils mode

    5 idées de tenues à porter pour un match de baseball

  • Les cinq meilleures sneakers Nike pour la danse

    Guide d'achat

    Les 5 meilleures sneakers Nike pour la danse

  • Les meilleurs pantalons en Fleece Nike pour homme

    Guide d'achat

    Les meilleurs pantalons en Fleece Nike pour homme