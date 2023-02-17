Comment mesurer sa taille de pantalon Nike pour femme

Comment trouver sa taille de pantalon Nike pour femme
Guide d'achat
Dans ce guide, tu découvriras comment prendre tes mensurations pour déterminer ta taille de pantalon Nike pour femme.
Porter un pantalon bien ajusté est essentiel pour un confort au quotidien, aussi bien pour travailler que pour aller courir quelques kilomètres, jouer au tennis ou même lézarder dans un canapé. Dans ce guide des tailles, tu apprendras à mesurer ton tour de taille et de hanches pour connaître ta taille de pantalon Nike pour femme.
Une fois que tu connaitras ta taille de pantalon, tu pourras plus facilement découvrir différents styles et coupes et ainsi trouver la coupe idéale pour toi. Lis la suite pour connaître tes mensurations et choisir la coupe parfaitement adaptée à ta silhouette et à ton style.
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Comment trouver sa taille de pantalon pour femme
Utilise un mètre ruban souple pour prendre tes mensurations, en suivant les instructions ci-dessous. Remarque : pour prendre tes mensurations, nous te conseillons de porter des vêtements près du corps, ni volumineux, ni amples, afin d'obtenir les mesures les plus précises possibles.
Trouve ta taille de bas Nike
Maintenant que tu connais ton tour de taille et ton tour de hanches, consulte le guide des tailles de bas Nike pour Femme pour déterminer ta taille de pantalon Nike.
Ma taille influe-t-elle sur ma taille de pantalon ?
Certains modèles de pantalons Nike pour femme sont proposés en modèle court et long : la longueur du vêtement (appelée la longueur d'entrejambe), de la couture située en haut de l'entrejambe à l'ourlet, est plus courte ou plus longue que la longueur standard.
Comment savoir s'il te faut un pantalon court ou long :
- Bas courts : conçus pour les personnes mesurant 1,63 m et moins. Par rapport aux pantalons Nike pour femme de longueur standard, la longueur d'entrejambe est raccourcie de 5 cm et la taille de 1 cm.
- Bas longs : conçus pour les femmes mesurant entre 1,73 et 1,83 m. Par rapport aux pantalons Nike pour femme de longueur standard, la longueur d'entrejambe est rallongée de 5 cm et la taille de 1,5 cm.
Cependant, il est important de noter que certains styles varient selon la longueur d'entrejambe. Vérifie attentivement chacune des pages produits avant d'effectuer un achat.
Conseil : si tu souhaites acheter un legging qui n'est pas disponible en taille courte, opte pour un legging 7/8.
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La taille au-dessus ou la taille en dessous ?
Si tes mensurations sont à cheval entre deux tailles, choisis la taille en dessous pour une coupe plus ajustée ou la taille au-dessus si tu recherches une coupe plus ample.
Si ton tour de taille et ton tour de hanches correspondent à deux tailles différentes, choisis la taille la plus proche de ton tour de hanches.
Les guides des tailles Nike recommandent une taille en fonction des mensurations d'une personne. Néanmoins, la coupe reste subjective. En effet, deux personnes possédant les mêmes mensurations peuvent rechercher une coupe différente pour un même vêtement. Lis la suite pour en savoir plus sur les différentes coupes.
Quelle coupe choisir pour mes pantalons ?
Lorsque tu recherches un pantalon sur nike.com ou dans la Nike App, tu peux obtenir des informations sur la coupe d'un produit en consultant la section Taille et coupe de la page produit. Cette section donne des précisions sur la coupe d'un vêtement : la taille portée par le modèle sur les photos, la longueur d'entrejambe et autres indications.
Selon la manière, le lieu et le moment où tu porteras tel ou tel pantalon, tu préfèreras une certaine coupe ou une autre. Par exemple, pour une tenue décontractée et confortable, tu peux opter pour un pantalon de survêtement oversize. Pour ta séance de yoga ou ton cours de golf, un pantalon à coupe slim sera plus adapté. Bien que tu portes la même taille dans chaque modèle, la coupe exacte est conçue pour varier selon les styles.
La collection de vêtements Nike pour femme propose des pantalons de survêtement en Fleece, des pantalons cargo, des survêtements de running, des leggings d'entraînement et bien plus encore. Le tout dans cinq coupes différentes : standard, ample, oversize, slim et ajustée. Lis la suite pour en savoir plus sur chaque coupe.
- Pantalons coupe ajustée
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- Pantalons coupe slim
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Sensation : profilée et ajustée
- Pantalons coupe standard
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Sensation : classique et facile à porter
- Pantalons coupe ample
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Sensation : ample et décontractée
- Pantalons coupe oversize
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Quand les porter : pour le quotidien, l'entraînement, le sport, le repos et pour la superposition
Sensation : surdimensionnée et ample
Rédaction : Julia Sullivan