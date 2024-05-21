Comment inciter les filles à faire du sport et à persévérer ?
Guide de coaching pour les filles
Selon les spécialistes, les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Mais aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des pros pour inverser la tendance. C'est pour ça qu'on a créé le Guide de coaching pour les filles : une aide destinée à encourager, valoriser et accompagner les jeunes athlètes.
Les filles veulent faire du sport. Elles veulent se dépenser, faire de la compétition, prendre des risques et éprouver un sentiment d'appartenance. C'est à nous d'inciter les filles à se rendre sur le terrain ou à la salle, de s'assurer qu'elles ont l’équipement adapté (comme une brassière ou des élastiques pour les cheveux) et qu'elles persévèrent dans leur jeu.
Selon les spécialistes, les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Et pourtant, aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Et ce chiffre est encore plus alarmant pour les filles de couleur et celles issues de communautés urbaines.
La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a un rôle à jouer pour inciter les filles à faire du sport et les aider à persévérer dans leur discipline :
- Saisir la chance de faire partie d'une équipe, de faire de la compétition, de se lier d'amitié avec les autres et de créer des liens avec son équipe ainsi que les adultes qui les entourent.
- Les role models jouent également un rôle important. Il peut s'agir de coachs et de proches qui admirent les athlètes féminines. Avec un modèle, les filles ont plus de chance de continuer le sport.
- Enfin, pour inciter les filles à revenir sur le terrain, il faut créer une culture du sport inclusive qui célèbre toutes les filles. La culture qu'on crée au sein des équipes est le fondement de cet état d'esprit.
Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des spécialistes pour inverser la courbe du taux d'abandon. Les adultes qui accompagnent les filles au quotidien peuvent devenir leurs modèles et leurs partenaires pour relever ce défi. Objectif : favoriser les expériences positives pour les filles sur le terrain, sur la piste et dans chaque lieu où elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. En collaboration avec des pros, nous avons créé ce guide pour aider chaque personne concernée à prendre un bon départ. Tu veux plus d'astuces ? Découvre ces fiches de conseils.
Donne-leur toutes les chances de réussir
- Inspire-leur la passion du sport
Inspire les filles (et les garçons !) avec des exemples d'athlètes et d'équipes féminines. Profites-en pour laisser les filles s'approprier l'espace. S'il y a un vestiaire, décore-le et laisse les filles y participer en créant des noms d'équipe, des bannières et toutes sortes d'éléments qui les aident à se sentir intégrées.
- Attention aux préjugés
Pour les filles, les attentes sont bien différentes que pour les garçons. Et parfois, cet écart représente un obstacle. Pose-toi les questions suivantes : sont-elles autant encouragées que les garçons ? Sont-elles considérées comme des personnes fragiles ? Leur attitude est-elle jugée différemment ? Une fille est-elle considérée comme « autoritaire » alors qu'un garçon serait « directif » ? Prends le temps de réfléchir à tes actions pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. À l'issue de chaque entraînement, demande-toi si tu avais des attentes différentes pour les filles par rapport aux garçons.
- Incite les familles à s'impliquer
Le choix de pratiquer un sport ou non n'appartient pas toujours aux filles. Il est important que les parents et l'entourage jouent un rôle actif dans leur participation. Encourage-les à venir soutenir toutes les joueuses à chaque entraînement. Organise des matchs amicaux auxquels participent les membres de la famille. Les familles qui s'impliquent aident les filles à persévérer.