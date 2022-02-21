Conseils pour enlever les taches de transpiration sur une casquette

Il peut être tentant de simplement glisser votre casquette dans la machine à laver avec le reste de votre équipement d'entraînement, mais les experts de l'industrie le déconseillent.

Par exemple, Whirlpool, un fabricant de machines à laver, suggère de laver votre casquette à la main plutôt que de la passer à la machine. Vous pourrez ainsi éviter qu'elle se déforme et que sa structure s'abîme.

Cependant, Maytag, un autre fabricant de machines à laver, indique que tout dépend du type de casquette que vous souhaitez laver. Par exemple, les casquettes en coton, en tissu à base de coton, en acrylique ou en mesh peuvent être suffisamment résistantes pour passer à la machine, particulièrement si vous sélectionnez un cycle de lavage délicat à l'eau froide.

Conseil d'expert : pensez à consulter l'étiquette de votre casquette pour connaître les instructions d'entretien. Si vous lavez votre casquette en machine, suivez ces instructions :