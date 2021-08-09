Découvrez le club de football indien Gymkhana de Londres

Depuis sa création en 1916, l'Indian Gymkhana Football Club encourage la pratique du football amateur et sert de pôle d'attraction pour la deuxième génération de la communauté asiatique de Londres. Ce club a vu naître des amitiés tout en suscitant l'enthousiasme et l'esprit de compétition à chaque match. Mais derrière cette énergie se cache un objectif : briser les stéréotypes et ouvrir la voie au nouveau monde du football.

« Notre communauté n'a jamais été considérée comme faisant partie de la culture du football dans ce pays, c'est un stéréotype que nous devons combattre », explique JT, premier capitaine de l'équipe.