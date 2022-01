Trouver les chaussures de running Nike les plus confortables pour vous

Les chaussures de running sur route sont légères et respirantes, et présentent des semelles extérieures en caoutchouc résistantes. Grâce à un caoutchouc plus souple et des ergots plus profonds, les chaussures de trail vous offrent adhérence et protection sur les terrains accidentés. Enfin, les chaussures de course sont les plus légères. Elles vous permettent de courir à votre vitesse maximale les jours de course, mais ne sont pas toujours confortables pour les longs runs. Chaque type de chaussure possède ses propres avantages et inconvénients. Il est donc important de choisir une paire adaptée à l'environnement dans lequel vous courez.