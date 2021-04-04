Au-delà de la coupe : Lillian Ahenkan (alias « @FlexMami ») s'habille pour elle-même

Pendant toute la durée du lycée, j'ai porté un uniforme. En réalité, je devais seulement décider comment m'habiller un jour par semaine, pour sortir le samedi. Une partie de moi était très enthousiaste à l'idée de devenir adulte et de pouvoir enfin m'habiller.



La fin du lycée a marqué un grand tournant dans ma vie. Je me suis questionnée sur mon identité et la façon dont je voulais qu'on me perçoive. Cela s'est manifesté au début de la vingtaine. Ce qui m'importait alors, c'était d'éviter de porter un jean, un tee-shirt et des sneakers pour que les gens n'aillent pas croire que j'étais paresseuse. Cela m'a demandé un gros effort sur moi-même pour me sentir à l'aise dans des vêtements confortables. Je remarque que dans les cultures occidentales, le fait d'être une personne qui s'habille bien et chic véhicule des connotations particulières, et j'ai pris conscience que c'était une forme d'obstacle qui pouvait me fermer des portes. De façon générale, je ne pense pas être vraiment à l'aise, mais je pense que faire ce parallèle est toujours intéressant pour moi.