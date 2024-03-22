L'histoire de la Air Max 97
Service des archives de Nike.
On a ressorti les archives.
Malgré ce qu'on peut lire, ce ne sont pas les trains à grande vitesse japonais qui ont inspiré l'édition culte « Silver Bullet » de la Air Max 97. Le designer Christian Tresser a déclaré s'être inspiré de la nature, et en particulier des ondulations produites par les gouttes d'eau sur la surface d'un étang.
« C'est comme si les ondes se propageaient jusqu'à l'unité Air », explique le designer. Sur son modèle, le liseré argenté à motifs réfléchissants intégrés donne à la Air Max 97 un aspect mécanique. C'est un clin d'œil de Christian Tresser à sa passion du VTT et aux pièces en métal de ces vélos.
Mais ce design hors du temps n'est qu'une partie de l'histoire. La 97 a été la première chaussure à avoir une unité Air visible sur toute la longueur, ce qui en fait l'une des chaussures les plus innovantes de son époque.
En 2017, la marque sportswear UNDEFEATED (UNDFTD) basée à Los Angeles a sorti deux coloris toujours très convoités aujourd'hui, dans le cadre d'une collaboration avec Nike. La chaussure affiche le logo UNDFTD, avec du cuir verni, de la mousse et une unité Air visible sur toute la longueur.
Toujours en 2017, la 97 a intégré « The Ten », une collection Off-White de Virgil Abloh qui rend hommage aux chaussures cultes de Nike. Cette collection est divisée en deux catégories : « Revealing » et « Ghosting ». La série « Ghosting » a été conçue avec des empeignes translucides. Elle comprend une Converse Chuck Taylor, une Zoom Fly SP, une React Hyperdunk 2017, une Air Force 1 Low et une Air Max 97.
Cette 97 présente une empeigne translucide reconstituée, avec une matière semi-révélatrice en lien avec le thème. Elle a aussi un collier de serrage et un logo rouges sur la languette, des bordures noires, des embouts de lacets verts et une semelle extérieure translucide.
Il existe une infinité de versions de la Air Max 97. Ouvre grand les yeux. Si tu n'as pas encore trouvé ta préférée, tu la découvriras sûrement ici.