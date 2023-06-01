Pour rendre hommage à l'impact continu de Howard « H » White sur le basket, Jordan Brand lance la Air Jordan 2 « H » Wings inspirée de sa carrière, en édition limitée. Cette version spéciale de la Air Jordan 2, le modèle favori de H, reprend les caractéristiques de la chaussure d'origine de 1987, notamment la forme et la tenue.

La chaussure est aux couleurs du lycée Kecoughtan où H a commencé à jouer au basket, avec du blanc, du vert et du noir. Ce programme de basket a été très formateur pour H : il s'est imposé comme un meneur de jeu remarquable à l'Université du Maryland, pour ensuite être sélectionné pendant la draft NBA, avant que des blessures au genou ne l'obligent à mettre fin à sa carrière.

Aujourd'hui vice-président de Jordan Brand Affairs, H est un leader et un mentor pour Jordan depuis des années. Il a co-créé Jordan Brand Wings, un programme mondial pour l'éducation et le mentorat des jeunes.

(Contenu apparenté : Jordan Brand lance la chaussure signature Tatum 1)