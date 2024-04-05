L'histoire de la Nike Air Force 1

Avant la AF1, les chaussures de basket sont tout ce qu'il y a de plus basique. Les athlètes ont l'habitude de porter trois, quatre, ou même cinq paires de chaussettes pour amortir leurs réceptions sur le béton.

Pour créer une chaussure avec un meilleur maintien, Bruce Kilgore, designer de la Air Force 1, s'inspire de la Approach, une chaussure de randonnée Nike. Comme la randonnée implique des mouvements éprouvants du haut vers le bas, la Approach présente un talon arrière plus bas, pour alléger la pression exercée sur le tendon d'Achille. Pour Bruce Kilgore, il est tout à fait pertinent d'appliquer ce design aux chaussures de basket.

À la sortie de la AF1 fin octobre 1982, Nike annonce que le modèle améliore l'amorti des chocs de 30 % et est 20 % plus résistant qu'une chaussure standard. Sur les terrains de basket, c'est le coup de foudre.