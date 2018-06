Doch es ist gar nicht so einfach, zu lernen, wie eine gesunde Ernährung aussieht.

"Früher habe ich den Fehler gemacht, zu glauben, dass ich Kalorien zählen muss und

nur fettreduzierte Produkte essen darf, und ich musste richtig umdenken", so Flanagan,

die offen zugibt, dass die Küche früher nicht ihr Lieblingsort war. Dann hat sie sich an

die Köchin Elyse Kopecky gewandt, mit der sie früher an der University of North Carolina

in Chapel Hill immer gelaufen ist und die am National Gourmet Institute for Health and

Culinary Arts studiert hat, und sie um Hilfe gebeten.