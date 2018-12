WOCHE 2:

AUF DIE GEWOHNHEIT

KOMMT ES AN

Es ist an der Zeit, neue Gewohnheiten

zu entwickeln. In dieser Woche geht es

hauptsächlich um das Wie und Warum

des Trainings. In den Workouts arbeitest

du an deinem Durchhaltevermögen und

deinem Tempo. Du kannst die Abfolge

der einzelnen Einheiten an deinen

Wochenablauf anpassen, aber absolviere

Tempoläufe und lange Läufe nicht

unmittelbarnacheinander und halte dich

an die empfohlenen Distanzen. Nimm NTC

Workouts in deinen Trainingsplan mit auf,

um möglichst schnell fit zu werden.

NOCH 7 WOCHEN