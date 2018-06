WO FINDE ICH MEIN TRAININGSPROGRAMM? – Deinen Nike+ Coach-Plan findest du direkt auf der

Startseite deiner App. Tippe einfach auf "My Coach",

um herauszufinden, was heute an der Reihe ist. WAS IST DER CLUB? – Die Registerkarte Club in unseren Apps ist der beste Ort,

um zu sehen, was es bei deinen Freunden und in der globalen

Nike+ Run Club Community Neues gibt. Hier findest du das

Leaderboard deiner Freunde. Außerdem kannst du dich mit

anderen Nike+ Benutzern auf Live-Veranstaltungen verbinden

und über #Hashtags an Community-Challenges teilnehmen.

Im Suchbereich findest du neue Gruppen oder Challenges.

WAS IST AUS MEINEN SCHUH-TAGS GEWORDEN? – Wir haben die Erfassung und Speicherung

deiner mit deinen Schuhen gelaufenen Kilometer

grundlegend überarbeitet. Unter anderem

gibt es jetzt eine neue Schuhbibliothek,

in der du deine Schuhe auswählen kannst.

Leider kannst du die Kilometer deiner alten

Schuhe nicht in die neue App übernehmen.