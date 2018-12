Löse zunächst die ersten 3 bis 4 Ösen. Dadurch gleitet der Fuß leichter in den Schuh.



Danach öffnest du den Dynamic Fit-Schuhkragen per Daumen an der Oberseite und gleitest mit deinen Zehen in den Schuh.



Wenn du mit den Zehen im Schuh bist, bewegst du die Daumen am Kragen nach hinten und ziehst daran, damit deine Fersen in den Schuh gleiten.



Zieh danach die Schnürsenkel eng und binde den Schuh zu.