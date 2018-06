INSPIRIEREND – WÄHREND UND NACH DEM SPIEL Ronaldo hat gesagt, er würde lieber als Vorbild denn als legendärer Fußballer

in Erinnerung bleiben – wahrscheinlich wird man sich an ihn wegen beidem

erinnern. Abseits des Spielfelds ist er zwischen seinen Auftritten auf den

Covern der Videospiele, der Mitarbeit an den Designs seiner Nike CR7 Kollektion

und den Zeiten, die er zusammen mit seinem Sohn verbringt, ein engagierter

Philanthrop. Er hat sich für die Tsunami-Opfer und die Krebstherapie eingesetzt

und ist Botschafter für "Save the Children", eine globale Non-Profit-Organisation,

die Kindern in Not hilft.