Nike
Swoosh 3-teiliges Box-Set (Babys)
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Mit diesem koordinierten 3-teiligen Essentials-Set, das sich problemlos mit bereits vorhandenen Kleidungsstücken deines Kindes kombinieren lässt, kannst du auch die kleinsten Athlet:innen von Kopf bis Fuß im Swoosh-Style ausstatten. Der Body hat einen Schlupfkragen und Druckknöpfe im Schritt, um das An- und Ausziehen zu erleichtern. Die dazu passende Beanie und die Schühchen sind mit einer Logo-Stickerei versehen.
- Gezeigte Farbe: Cobalt Bliss
- Style: HA5899-479
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Mit diesem koordinierten 3-teiligen Essentials-Set, das sich problemlos mit bereits vorhandenen Kleidungsstücken deines Kindes kombinieren lässt, kannst du auch die kleinsten Athlet:innen von Kopf bis Fuß im Swoosh-Style ausstatten. Der Body hat einen Schlupfkragen und Druckknöpfe im Schritt, um das An- und Ausziehen zu erleichtern. Die dazu passende Beanie und die Schühchen sind mit einer Logo-Stickerei versehen.
Produktinformationen
- Beanie/Body: 60 % Baumwolle/40 % Polyester; Babyschuh: 51 % Baumwolle / 46 % Polyester / 3 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Cobalt Bliss
- Style: HA5899-479
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
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