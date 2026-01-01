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Nike Swoosh 3-teiliges Box-Set (Babys) - Cobalt Bliss

Nike

Swoosh 3-teiliges Box-Set (Babys)

30 % Rabatt

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Mit diesem koordinierten 3-teiligen Essentials-Set, das sich problemlos mit bereits vorhandenen Kleidungsstücken deines Kindes kombinieren lässt, kannst du auch die kleinsten Athlet:innen von Kopf bis Fuß im Swoosh-Style ausstatten. Der Body hat einen Schlupfkragen und Druckknöpfe im Schritt, um das An- und Ausziehen zu erleichtern. Die dazu passende Beanie und die Schühchen sind mit einer Logo-Stickerei versehen.


  • Gezeigte Farbe: Cobalt Bliss
  • Style: HA5899-479

Nike

30 % Rabatt

Mit diesem koordinierten 3-teiligen Essentials-Set, das sich problemlos mit bereits vorhandenen Kleidungsstücken deines Kindes kombinieren lässt, kannst du auch die kleinsten Athlet:innen von Kopf bis Fuß im Swoosh-Style ausstatten. Der Body hat einen Schlupfkragen und Druckknöpfe im Schritt, um das An- und Ausziehen zu erleichtern. Die dazu passende Beanie und die Schühchen sind mit einer Logo-Stickerei versehen.

Produktinformationen

  • Beanie/Body: 60 % Baumwolle/40 % Polyester; Babyschuh: 51 % Baumwolle / 46 % Polyester / 3 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Cobalt Bliss
  • Style: HA5899-479

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