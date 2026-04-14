FC Chelsea Authentic Goalkeeper Nike Fußballtrikot (Herren)

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HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Dieses lässige Oberteil mit dem klassischen Logo des Vereins und den beliebten orangefarbenen Akzenten rundet die Sammlung jedes Fans ab.
FC Chelsea Authentic Goalkeeper
Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Dieses lässige Oberteil mit dem klassischen Logo des Vereins und den beliebten orangefarbenen Akzenten rundet die Sammlung jedes Fans ab.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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