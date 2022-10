Als Hommage an eine Geschichte, die in der Tenniskultur verwurzelt ist, bringt dir der Nike Court Legacy Next Nature einen bewährten Klassiker in einem Design mit mindestens 20 % recyceltem Material (Gewichtsanteil). Das genoppte Leder und das Retro-Design sorgen für einen Mix aus Sport und Mode. Sieh gut aus, während du Gutes tust.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Volt/Team Orange/Weiß

Style: DH3161-001