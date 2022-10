Wir haben dein Feedback zum Infinity Tour ernstgenommen, verfeinert und mit dem Nike Air Zoom Infinity Tour NEXT% zum Leben erweckt. Wir haben das Gesamtvolumen erhöht, um deinem Fuß mehr Platz zu verleihen. Wir haben zwei große Zoom Air-Elemente für noch mehr Energieübertragung beim Schwung platziert. In den entscheidenden Bereichen haben wir mehr Traktion hinzugefügt, um ein Rutschen zu verhindern. Das Ergebnis ist ein unglaublich reaktionsfreudiger, bequemer Schuh. Diese Version erinnert an einen historischen Golfplatz in Schottland, der die Tradition mit der unvorhersehbaren Natur der Plätze an Küsten verbindet.

Gezeigte Farbe: Sail/Ghost Green/Stadium Green/Schwarz

Style: DQ4131-103