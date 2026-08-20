Air Jordan MVP 92
Schuh (Herren)
Wie toppt man den AJ7? Indem man ihn mit einer Low-Top-Silhouette neu erfindet. Wir haben mit dem mehrlagigen Obermaterial und der auffälligen Zwischensohle angefangen, die das Original zu einem sofortigen Klassiker machten. Dann haben wir Textilakzente und einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen hinzugefügt, für einen frischen, modernen Look.
- Gezeigte Farbe: Taxi/Schwarz/Weiß/University Red
- Style: IO7437-705
Air Jordan MVP 92
Wie toppt man den AJ7? Indem man ihn mit einer Low-Top-Silhouette neu erfindet. Wir haben mit dem mehrlagigen Obermaterial und der auffälligen Zwischensohle angefangen, die das Original zu einem sofortigen Klassiker machten. Dann haben wir Textilakzente und einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen hinzugefügt, für einen frischen, modernen Look.
Vorteile
Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
Produktinformationen
- Obermaterial aus Leder und Kunstleder
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Taxi/Schwarz/Weiß/University Red
- Style: IO7437-705
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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