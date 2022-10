Michael Jordans spielentscheidender Klassiker kehrt zurück. Dieses Mal wurde er für den Golfsport entwickelt. Der AJ12 Low eignet sich mit einem federnden, durchgehenden Zoom Air-Element sowie einer Hybrid-Außensohle mit integrierter Traktion und sieben Wechselspikes für den Platz. Die vom Sonnenaufgang inspirierten Nähte auf dem Obermaterial erinnern an das originale Design aus dem Jahr 1996 und die größten Momente des Titellaufs in dieser Saison (erinnerst du dich an Michael Jordans Buzzer Beater in Spiel 1?). Mit einem legendären Look und All-Star-Features hält dich nichts davon ab, die letzten 9 Löcher zu spielen. Zeit, in Schwung zu kommen.

Gezeigte Farbe: Weiß/Metallic Silver/Varsity Red/French Blue

Style: DH4120-101