Mit dem Air Force 1 '07 LX zeigst du deinen rebellischen Geist. Genähte Überzüge, auffällige Details und genau das richtige Maß an Basketball-Style sorgen für einen auffälligen Look auf der Straße. Pinke Akzente, weiches Echtleder und Kunstleder in Schlangenleder-Optik verleihen dem legendären Look ein Update, das so ausdrucksstark ist wie du.

Gezeigte Farbe: Phantom/Sail/Pink Nebula/Sail

Style: DV1031-030