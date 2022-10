Mach im Air Jordan 1 Low jeden deiner Schritte zu einer Legende. Das Leder in klassischer Schwarz-Weiß-Optik erhält durch Akzente in Dark Powder Blue an Ferse und Außensohle einen energiegeladenen Look, während durchdachte Details wie das gewebte Label, die Zunge aus Polyester (mit perfektem Glanz) und das Wings-Logo deinen Style und das Tragegefühl auf ein neues Level heben. Einfach anziehen und dich wie eine Ikone fühlen.

SKU: CZ0775-104