Den Air Jordan 1 gibt es für den Sommer als eine hochwertige Neuauflage. Washed Denim sorgt dafür, dass der zeitlose Look mit dem Alter immer schöner wird. Aufgestickte Details und ein Basketball-Dubrae von Jordan in Bambus-Optik mit goldenem Finish katapultieren das Modell in eine ganz eigene Liga. Ein weiteres zeitloses Design für deine AJ1-Sammlung.

SKU: DM9036-104