109,99 €

Die Verschiebung des Debüts von Skateboarding als Disziplin auf internationaler Bühne hat manche Träume auf Pause gesetzt – aber andere in Gang gesetzt. Durch die zusätzliche Zeit konnte Parra seine Idee eines zu den Federation Kits passenden Nike SB Dunk Low Pro in die Tat umsetzen. So entstand ein weiteres Design, das seinen Sinn für Ästhetik, Farben und Style widerspiegelt.

Auf seinem landschaftlichen Konzept mit unverkennbaren Farben aufbauend, wählte Parra einen klassisch weißen Dunk Low als Basis für eine komplett neue Version mit wellenartigen Formen und ausdrucksstarken Farbakzenten. Dazu bildet der schwarze Swoosh einen ganz individuellen Akzent und mit der vollständig illustrierten Innensohle lässt der Nike SB Parra Dunk Low Pro die Fantasie spielen.