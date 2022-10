99,99 €

Dieses winterlich inspirierte Modell von Sean Cliver ist mit samtigem Wildleder, hochwertigem Leder und frostigen, lamettaartigen Akzenten ausgestattet, um mit einem Skater-Musthave für Festtagsstimmung zu sorgen. Kleine Highlights, darunter eine Innensohle, die Elfen bei der Herstellung unkonventioneller Spielzeuge zeigt, während auf der anderen Einlegesohle Schneeflocken auf die handschriftliche Signatur von Sean rieseln, sorgen für den besonderen Touch. Die Perforationen im Zehenbereich in Schneeflockenform und der Samt in Crushed Blue an Zunge und Kragenfutter machen den festlichen Look komplett. Setze dieses glitzernde Meisterstück auf deine Wunschliste und halte die Daumen gedrückt.