109,99 €

Dürfen wir vorstellen? Der SB "Duck" High. Ja, du hast richtig gehört. Das in Zusammenarbeit mit Concepts entstandene Design sorgt mit wilden Texturen und schimmernden Details für eine Farbgebung, die an die Optik und Haptik einer männlichen Stockente erinnert. Das weiche Leder am Vierteleinsatz bietet eine federähnliche Texture, während das flauschige Material im Fersenbereich von weichen Daunen inspiriert ist. Das schimmernde Leder an Zunge und Swoosh gleicht dem bunten Kopf und den Federn der Stockente. Das Branding von Concepts erscheint zusammen mit einem reizvollen Toile-Print auf der Innensohle und am Kragenfutter. Schnapp dir ein Paar, bevor dieses ausgefallene Sammlerstück in die Nacht davonfliegt.