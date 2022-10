Der Air Max 1 "Kiss of Death" ist die erste Collaboration von Nike und CLOT zu einem Sneaker. Designer aus beiden Reihen waren von der chinesichen Akupunktur, die in China einfach nicht wegzudenken ist, inspiriert und arbeiteten dieses Motiv in die Silhouette des Air Max 1 ein. Das auffällige Design des Zehenbereichs besteht aus transparentem Plastik, das einen unverschleierten Blick auf die Innensohle mit den Druckpunkten des Fußes offenbart. In der transparenten Außensohle sind auch Symbole eingefasst, die ein Paar menschlicher Füße darstellen. Der "Kiss of Death" von 2006 war der Beginn einer Erkundungsreise der beiden Brands in die traditionelle chinesische Kultur.