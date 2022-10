Durch den exklusiven Zugriff erhalten einige unserer treuesten SNKRS Member und Off-White™-Fans für einen begrenzten Zeitraum die Chance, den Nike x Off-White™ Dunk Low zu kaufen. Wer exklusiven Zugriff erhält, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, um sicherzustellen, dass die Styles an wirkliche SNKRS Member gehen. Exklusiver Zugriff ist keine Garantie für eine generelle Verfügbarkeit oder Verfügbarkeit in deiner bevorzugten Größe. Um deine Chancen auf ein Paar in deiner Größe zu erhöhen , empfehlen wir dir, die Push-Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du sofort erfährst, wenn du exklusiven Zugriff erhältst.