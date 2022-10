109,99 €

Bevor er seinen Status als Streetwear-Legende und Must-have der Skateboard-Szene untermauerte, schrieb der Dunk seine Erfolgsgeschichte auf dem College-Parkett. Das Design schlug hohe Wellen, als es 1985 in einem Pack aus farblich abgestimmten Produkten für College-Programme erschien. Mit einigen dieser beliebten Teamfarben feiern wir jetzt das 35. Jubiläum des Modells. Diese Version wurde mit einem Obermaterial in neutral-weißem Leder und Overlays in Orange Blaze ausgestattet. Hol dir mit dieser eleganten Variante der zeitlosen Silhouette ein Stück Geschichte.