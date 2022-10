Wie würde man wohl im Weltraum einen Schuh reparieren? Man müsste benutzen, was immer man hat. Unser Innovationsteam hat sich diesen nachhaltigen, naturnahen Ansatz zum Vorbild genommen, um ein völlig neues "Hightech trifft auf Trash"-Design zu erschaffen. Diese ungewöhnliche Konstellation brachte den Space Hippie hervor. Jeder Space Hippie verfolgt mit 25—50 % recycelten Materialien (Gewichtsanteil) seinen eigenen Ansatz in Sachen Fortschritt. Ein großer Schritt mit einem sehr kleinen Fußabdruck.

Die Hippie-Bewegung hat das Bewusstsein der Amerikaner nachhaltig beeinflusst. Sie setzte eine gewisse handwerkliche Begabung, einen bewussten Umgang mit Ressourcen und eine zukunftsorientierte Lebensweise voraus, um den Planeten nicht so stark zu belasten. Unsere Designer haben ihren eigenen Hippie-Spirit mobilisiert und säckeweise Materialreste und Produktionsabfälle durchgesehen. Wir nutzten, was da war – wie zum Beispiel Abfall. Wir warfen ihn nicht einfach in den Müll. Wir ließen uns von den Idealisten der Vergangenheit inspirieren, um unsere Träume für die Zukunft zu erfüllen.