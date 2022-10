In Sachen Kunst spielt Glasgow in der allerersten Liga. Die zukunftsorientierten Kreativen der Stadt schaffen es immer wieder, mit dem unverwechselbaren Glasgower Swag zu überraschen. Dieses Partnerprogramm von Nike und der Online-Community "The BSMNT" ist eine Hommage an die Stadt Glasgow und ihre großartigen Künstler.