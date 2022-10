Elliott selbst legte Wert darauf, eine Silhouette mit einem frischen Look zu entwickeln und zugleich seine über Bekleidung hinausgehenden Designfähigkeiten einzusetzen. "Schuhe sind natürlich dreidimensional. Ich muss also anders über Silhouetten, Strukturen und selbst Fertigungsvorgänge nachdenken", so Elliott. "Einen Schuh zu entwickeln ist zwar nicht einfach, aber einfach toll. Denn ich konnte dabei mit dem weltbesten Basketballspieler – und dem meiner Meinung nach besten Athleten überhaupt – zusammenarbeiten.