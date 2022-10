Als Nächstes entschied sich Kojima dafür, dem OG Air Max 90 Elemente in Infrarot, ein transparentes Jade wie beim atmos Air Max 1, dem "Elefanten", sowie das Royal Blue des OG Air Max 1 in White/Game Royal hinzuzufügen. Er entwickelte darüber hinaus einen neuen Ansatz für die typischen Graustufen des OG Air Max 95, der die Grafiken der Schuhschachteln in Schwarz und Weiß übernimmt.