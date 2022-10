Anderson leitete die Entwicklung der Kollektion im Verlauf des letzten Jahres bei verschiedenen Sessions in den Blue Ribbon Studios. Er verpasste dem Dunk einen schwarzen Colorway und eine Gum-Sohle. Auf die linke Ferse setzte er seine Initialen "BA". Taylors Ideen beeinflussten den Look seines Blazers, der sich in Grau, mit einer Gum-Sohle und seinen Initialen "GT" auf der rechten Ferse präsentiert. Zudem zeigen beide Modelle die Zahl 18, die seit den Anfängen der Marke für AntiHero steht.