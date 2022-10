Mesh-Überzüge sorgten für die Atmungsaktivität im gesamten oberen Fußbereich; die Ösen des Schnellschnürsystems des Air Max 95 waren so angelegt, dass der Fuß des Trägers von oben bis zur Einlegesohle fest umschlossen war. Die Farben des Schuhs wurden ebenso zum Klassiker wie die Inspirationsquelle des Designs. Der zunächst in Grautönen mit hellgelben Akzenten gestaltete Air Max 95 war nach Lozano nicht der erste Laufschuh, bei dem Neonfarben eingesetzt wurden. "Neon Yellow war als Farbton nichts Neues. Er war offenkundig in unserer Farbpalette zu finden. Wusstest du, dass der Farbton auch zu unserer Tradition gehörte? Er ist Teil der Laufkultur von Nike."