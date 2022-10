Die gemeinsame Session konzentrierte sich auch auf die OG Air Max 97er, 1er und 90er. "Der Air Max 97 war schon immer einer meiner Lieblingsschuhe", gibt Wotherspoon zu. "Ich liebe die 360-Grad-Sohle und die Farbtonoptionen für das Obermaterial. Es erschien mir sinnvoll, ihn mit der Sohle des Air Max 1 und dem Bubble-Design des 'Infrared' Air Max 90 zu kombinieren." Ein subtiles, aber wichtiges Detail war für Wotherspoon das zusätzlich aufgestickte "VA → LA" auf der Ferse: eine Ode an seine Wurzeln in Richmond, Virginia, sowie seinen Umzug nach Los Angeles, Kalifornien. "Als wir diese Schuhe entwarfen, habe ich versucht, aus meiner Nostalgie etwas Neues zu schaffen", erklärt Wotherspoon. "Das ist mein Ding. Er hat ein organisches Tragegefühl – und wie man am Resultat sieht, ist es etwas ganz Besonderes."