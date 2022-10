Stash ist gebürtiger New Yorker und gilt seit Langem als eine der Graffiti-Legenden der Stadt. In den 80ern und 90ern verfeinerte er sein Handwerk und arbeitet seit 2003 mit Nike zusammen. Seitdem verleiht die Graffiti-Ikone von NYC den verschiedensten Must-Haves von Nike ihren ganz persönlichen Touch. Als Ergebnis der neuesten Zusammenarbeit präsentiert sich der Air Zoom Spiridon in den für Stash typischen blauen Farbtönen. Die klassische Laufschuh-Silhouette in dynamischem Blau wird durch Grafikakzente im Zehenbereich und auf der Einlegesohle abgerundet, die Stashs Handschrift tragen.