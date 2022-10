Dieser Air VaporMax kommt in den Farben des OG Air Max 95 und nimmt sie mit in ein neues Jahrhundert. Flywire-Fasern in Bright Volt heben sich ab vom Flyknit-Obermaterial in zwei verschiedenen Grautönen. Unter dem Fuß zeigt sich auch die innovative Air-Dämpfung von Nike mit Volt-Akzenten. In diesem Air VaporMax treffen zwei außergewöhnliche Generationen aufeinander und verschmelzen zu einem Ausdruck von Tradition und Revolution, von Weisheit und Mut.