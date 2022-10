Diese zwei Basketball-Styles sind der Inbegriff der 90er: Air Money und More Uptempo. Zwei Jahrzehnte später verschmelzen diese zwei kompromisslosen Silhouetten zum neuen Gesicht in der Sneaker-Welt, dem Air More Money. Er verfügt über einen abnehmbaren Überzug, ein Dollar-Symbol auf der Ferse, ein durchgehendes Air-Sole-Element und sorgt für genauso viel Begeisterung wie seine Vorgänger. Entdecke die neuesten Farbgebungen in Wolf Grey, Black und Island Green.