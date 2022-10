Wir haben den Nike Hellseher befragt, was die Zukunft für dich bereithält. Die Antwort? Jede Menge Tragekomfort. Basierend auf dem Konzept der "punktuellen Belastung" (das heißt so viel wie großartige Reaktionsfreudigkeit, besseres Tragegefühl und verbesserte Dämpfung) öffnet der Air Max Scorpion ein ganz neues Kapitel im Buch der Schuh-Magie. Ein weiterer Blick in die Kristallkugel verrät, dass es sich um ein disruptives Design mit einer Kombination aus super weichem Chenille-Material und unglaublich leichtem Flyknit handelt. Darüber hinaus sorgen die Akzente in Lemon Wash zusammen mit dem neutralen Obermaterial für eine modern-sportliche Ästhetik. Die perfekte Symbiose für einen zauberhaften Look.

SKU: DJ4701-001