139,99 €

Comeback? Hierbei handelt es ich um weitaus mehr – das Original mit dem großen Fenster. Der ursprünglich im Jahr 1991 erschienene Air Max BW kehrt in seinem originalen Tinker Hatfield-Design, das in den frühen 2000er-Jahren die Dance-Szene eroberte, auf die Bildfläche zurück. Maximale Dämpfung, eine weiche Schaumstoff-Mittelsohle und luftige Mesh-Akzente sorgen für Tragekomfort, während die Akzente in Persian Violet auf Fersenkragen, Swoosh und rund um das Air-Element dem geschmackvollen Style einen energiegeladenen Look verleihen.