150,00 €

Ein gefeierter Air Max 90 aus dem Jahr 2013 wurde neu aufgelegt, um das 30. Jubiläum einer legendären Silhouette zu feiern. Der innovative Look erwacht durch sein Muster in Duck Camo zum Leben und erobert die große Bühne mit einer auffälligen Basis in Infrared. Und der von Schlangenhaut inspirierte Swoosh macht die Hommage des Schuhs an das 2013er Modell perfekt. Mit diesen Design-Highlights ist die energiegeladene Neuauflage des Air Max 90 die perfekte Wahl, um das 30-jährige Bestehen der zeitlosen Silhouette zu feiern.