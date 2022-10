139,99 €

Der im Jahr 1891 gegründete schwedische Fußballclub AIK spielt seit 130 Jahren in der obersten Liga mit. Jetzt hat sich der Verein mit Nike zusammengeschlossen, um den Anlass mit einer Special Edition des Air Max 90 zu feiern. Das subtile Branding in reflektierendem Gold zollt dem historischen Meilenstein mit einer verzierenden "1891"-Grafik auf der Ferse und zusätzlichen verschiedenen Elementen auf dem Zungen-Tag Tribut. Als Hommage an Stockholm ist auf der Innensohle eine blaue Linie abgebildet, die das weitläufige Metrosystem repräsentiert.