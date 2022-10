Im Jahr 1992 erschien der Air Max 1 Retro als einer der ersten Retro/Casual-Hybriden von Nike. Er kombinierte ein Air Max 1 OG-Obermaterial mit der aktualisierten Technologie des Air Max 90 und etablierte sich als Sneaker im Casual-Style mit topaktuellem Tragekomfort. In seiner kurzen Zeit auf dem Markt erschienen nur wenige Tausend Exemplare. Der Air Max 90/1 in hochwertigem Leder und weißer Farbgebung gibt Fans die Möglichkeit, diesen Sneaker in all seinem Kombi-Glanz zu erleben.