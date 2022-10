Der Air Max 720 wurde entwickelt, um aufzufallen. Und dank der Zusammenarbeit mit Jun Takahashi von UNDERCOVER stellt der Sneaker den Status Quo laut und deutlich in Frage. Der Air Max wurde 1987 erstmals für den Laufsport eingeführt, doch der Air Max 720 steht für eine Kursänderung und nutzt die Max Air-Technologie für einen reinen Lifestyle-Sneaker. Die Sohle umfasst ein durchgehendes, sichtbares Air-Element, das 6 mm höher ist als zuvor. Mit dem 720 profitierst du den ganzen Tag über von überragendem Tragekomfort.



Angesichts des Trubels, den die Innovation des 720 hervorgerufen hat, ist das Statement von Takahashi hinsichtlich des Designs des 720 genau passend: "We Make Noise Not Clothes" – dieses Statement ist deutlich sichtbar auf dem großen Air-Element aufgedruckt. Zusammen mit einer gesprenkelten Mittelsohle und dem UNDERCOVER Logo an Ferse und Zehen wurde der Mix von Chaos und Balance von Takahashi perfekt mit einer der innovativsten Silhouetten von Nike Air kombiniert.