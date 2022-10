AIR JORDAN VIII

OVO

157,47 €

Dieser Air Jordan VIII bringt Schwarz und Gold für OVO zusammen. Hochwertige Lederüberzüge lassen das Licht über dunkles Wildleder gleiten. Akzente in Gold an Ferse und Sohle sind ein Blickfang und der rote Jumpman auf der Zunge sorgt für einen zutiefst in Jordan verwurzelten Look. Details auf Einlegesohle und Fersenschlaufe machen diese Kollaboration zu einem weiteren luxurösen Eintrag für "October's Very Own".