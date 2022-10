190,00 €

Im Jahr 1991 gewann Michael Jordan den ersten seiner sechs Titel im ikonischen Air Jordan VI. Die Silhouette ist eine Anlehnung an luxuriöse Sportwagen. Die neueste Farbgebung, "Diffused Blue", erscheint in einem Lederobermaterial und der Schuh verfügt über eine Nike Air Dämpfung in der Schaumstoff-Mittelsohle.