Woraus besteht eine Farbe? Einem begehrten Style, einer Menge Geschichte und genug Charakter, um dein gesamtes Outfit zu definieren. Explosive Akzente in Infrared bringen den Schuh, der 1989 zum ersten Mal abhob, wieder zurück auf die große Bühne. Das elektrische Neon, das von einem weiteren Klassiker von Tinker Hatfield berühmt gemacht wurde, passt perfekt zu den unterschiedlichen Grautönen und sorgt so für einen markanten, aber einfach zu stylenden Look. Seine einzigartigen "Flügel" ermöglichen es, die Schnürsenkel zu personalisieren und die Akzente in Schwarz sorgen für einen sichtbaren Kontrast, der alle Blicke auf die auffälligen Details in Infrared lenkt. Die Air-Dämpfung sorgt für den All-Star-Tragekomfort, den du liebst. Also nichts wie rein in die Schuhe und den Rest den Air Jordan 4 erledigen lassen.

SKU: DH6927-061