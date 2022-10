Der Air Jordan XXXI verkörpert den Geist des Air Jordan I. Nach 30 Jahren Entwicklung profitiert der Air Jordan XXXI heute von einer innovativen Zoom Air-Dämpfung und FlightSpeed-Technologie. Die moderne Dämpfung ermöglicht in Kombination mit dem flexiblen Flyweave-Obermaterial und dem Fersenbereich aus Leder umfassenden Halt und Tragekomfort. In Erinnerung an die frühen Tage von MJ in der Liga zeigt der Air Jordan XXXI die typischen Chicago-Farben.